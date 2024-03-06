Известная певица Лолита, принявшая участие в скандальной вечеринке, столкнулась с отменой концертов в России.
Соседов назвал виновных в травле певицы Лолиты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Strannik Mr
Она сама себя травит, поскольку давно потеряла "берега"
Ответить
12 час.
Strannik Mr
Кто её гнал на эту вечеринку с голыми жопами и сиськами? Нужда заставила? Ну, тогда - прямой путь на панель! Удачи и успехов ей на этом поприще!
Ответить
12 час.
Михаил
Просто надоела и противна для многих...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии