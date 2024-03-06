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Соседов назвал виновных в травле певицы Лолиты

Соседов назвал виновных в травле певицы Лолиты

Известная певица Лолита, принявшая участие в скандальной вечеринке, столкнулась с отменой концертов в России.

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Комментарии
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Strannik Mr
Она сама себя травит, поскольку давно потеряла &quot;берега&quot;
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12 час.
Strannik Mr
Кто её гнал на эту вечеринку с голыми жопами и сиськами? Нужда заставила? Ну, тогда - прямой путь на панель! Удачи и успехов ей на этом поприще!
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12 час.
Михаил
Просто надоела и противна для многих...
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11 час.

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