Трамп не поможет. Израиль стремительно теряет поддержку граждан США

В сознании американцев происходят существенные изменения, пишет автор на страницах Israel Hayom. Теперь молодежь в США не поддерживает Израиль, что в будущем отразится на отношениях Вашингтона с Тель-Авивом.
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