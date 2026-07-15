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Закон, порядок, государство

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Трамп не поможет. Израиль стремительно теряет поддержку граждан США

Трамп не поможет. Израиль стремительно теряет поддержку граждан США

В сознании американцев происходят существенные изменения, пишет автор на страницах Israel Hayom. Теперь молодежь в США не поддерживает Израиль, что в будущем отразится на отношениях Вашингтона с Тель-Авивом.

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