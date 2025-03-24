Губернатор Смоленской области объявил о старте «Вахты Памяти»-2025

Губернатор поблагодарил основателя и руководителя поискового движения Смоленской области Нину Куликовских Очередная ежегодная Вахта Памяти начала работу в Смоленской области, заявил глава региона Василий Анохин.
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