В результате атак БПЛА в ЛНР погибли три человека

В течение минувших суток украинские войска интенсивно атаковали с помощью БПЛА несколько округов ЛНР, в результате чего три мирных жителя республики погибли, ещё семь получили ранения различной степени тяжести.
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