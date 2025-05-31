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Депутат Милонов о Пугачёвой: избежала иноагентства благодаря покровителям

Депутат Милонов о Пугачёвой: избежала иноагентства благодаря покровителям

Депутат Виталий Милонов прокомментировал решение Минюста РФ не признавать Аллу Пугачёву иностранным агентом.

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Комментарии
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Амара Карпова
ПОЗОРИЩЕ🤮🤮🤮
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11 час.
Амара Карпова
Вы 💯 правы👍это не пресс-секретарь президентского уровня🤬он уровня необразованной навки🤬
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11 час.
АС
Алиса Смирнова
Я долго искала оправдания его ошибкам, вспоминая, что президент говорил о нём. Но всё изменилось, когда он начал целовать руки этой самозваной &quot;авторитетной&quot; бабушке с пониженным статусом гражданки.
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11 час.
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