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Царьград

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Дания устанавливает рекордный пенсионный возраст в 70 лет среди стран G20 и ЕС

Дания устанавливает рекордный пенсионный возраст в 70 лет среди стран G20 и ЕС

Дания первой среди стран G20 и ЕС установила пенсионный возраст в 70 лет. Вслед за ней 14 стран, включая Австрию и Швейцарию, также планируют повысить пенсионный возраст, уравнивая его для мужчин и женщин.

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