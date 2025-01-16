НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Фриц проиграл 8 геймов в первых двух матчах Australian Open. Только Надаль и Федерер отдавали меньше

Фриц проиграл 8 геймов в первых двух матчах Australian Open. Только Надаль и Федерер отдавали меньше

Четвертая ракетка мира разгромил Кристиана Гарина – 6:2, 6:1, 6:0. Это повторение самой разгромной победы Фрица на турнирах «Большого шлема».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх