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Царьград

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Узбекистан планирует снизить теневую экономику до 20% к 2030 году

Узбекистан планирует снизить теневую экономику до 20% к 2030 году

Правительство Узбекистана стремится сократить теневую экономику до 20% к 2030 году. Фискальная стратегия предполагает цифровизацию, расширение безналичных расчётов и борьбу с уклонением от налогов, а также установку целевых ориентиров указом президента от 10 декабря 2025 года.

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