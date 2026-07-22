Узбекистан планирует снизить теневую экономику до 20% к 2030 году

Правительство Узбекистана стремится сократить теневую экономику до 20% к 2030 году. Фискальная стратегия предполагает цифровизацию, расширение безналичных расчётов и борьбу с уклонением от налогов, а также установку целевых ориентиров указом президента от 10 декабря 2025 года.