Драка в мексиканской тюрьме «Эль-Кастильо» унёсла жизни 10 человек

В мексиканской тюрьме «Эль-Кастильо» штата Синалоа произошла массовая драка, в результате которой погибло десять человек, сообщили региональные власти по общественной безопасности.
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