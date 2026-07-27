В Симферополе почтили память детей-жертв войны в Донбассе, сообщили в Правительстве Крыма. Участники мероприятия зачитали карточки с информацией о погибших детях и их краткой биографией, после чего присутствующие почтили память жертв церемонией возложения игрушек и цветов к импровизированному мемориалу и минутой молчания.