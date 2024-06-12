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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследов...

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследов...

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследовании и атмосфере игрыСтудия The Chinese Room поделилась тринадцатым дневником разработки игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, в котором подробнее рассказала о дизайне уровней, освещении и звуке.

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