Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследов...

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследовании и атмосфере игрыСтудия The Chinese Room поделилась тринадцатым дневником разработки игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, в котором подробнее рассказала о дизайне уровней, освещении и звуке.
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