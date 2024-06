Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследов...

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследовании и атмосфере игрыСтудия The Chinese Room поделилась тринадцатым дневником разработки игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, в котором подробнее рассказала о дизайне уровней, освещении и звуке.