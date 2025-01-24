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Группа исследователей из Национального технического университета Афин провела масштабное геофизическое исследование, чтобы разгадать скрытые тайны под храмом Зевса Олимпийского, одним из самых знаковых сооружений Древней Греции

Группа исследователей из Национального технического университета Афин провела масштабное геофизическое исследование, чтобы разгадать скрытые тайны под храмом Зевса Олимпийского, одним из самых знаковых сооружений Древней Греции

﻿﻿Команда исследователей из Афинского национального технического университета провела масштабное геофизическое исследование, чтобы раскрыть тайны, скрытые под одним из самых знаковых зданий древней Греции — храмом Зевса Олимпийского.

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