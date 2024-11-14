В двух районах из-за ремонта теплотрасс ограничили движение транспорта

В Новосибирске из-за ремонта теплотрасс на двух улицах ограничили проезд. По данным мэрии Новосибирска, с 11 по 21 ноября на три метра сужается проезжая часть на улице Октябрьская в районе жилого дома № 34.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии