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Спорт Уик-Энд

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УЕФА нанес решающий удар по руководству ФИФА: «Утратило доверие»

УЕФА нанес решающий удар по руководству ФИФА: «Утратило доверие»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что утратил доверие к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) после анонсированных планов продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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