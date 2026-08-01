УЕФА нанес решающий удар по руководству ФИФА: «Утратило доверие»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что утратил доверие к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) после анонсированных планов продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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