БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дуглас Макгрегор: Украина на глазах превращается в огрызок, лишенный выхода к морю

Дуглас Макгрегор: Украина на глазах превращается в огрызок, лишенный выхода к морю

Путин пообещал, что действия российской армии радикально изменятся «в ближайшее время» Алексей Песков Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Этот монолог составлен из ответов известнейшего военного аналитика Дугласа Макгрегора — полковника в отставке, ветерана боевых действий и бывшего старшего советника министра обороны США, прозвучавших в интервью у профессора Гленна Дизена на видеоканале последнего.

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