Дуглас Макгрегор: Украина на глазах превращается в огрызок, лишенный выхода к морю

Путин пообещал, что действия российской армии радикально изменятся «в ближайшее время» Алексей Песков Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Этот монолог составлен из ответов известнейшего военного аналитика Дугласа Макгрегора — полковника в отставке, ветерана боевых действий и бывшего старшего советника министра обороны США, прозвучавших в интервью у профессора Гленна Дизена на видеоканале последнего.