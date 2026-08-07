Путин пообещал, что действия российской армии радикально изменятся «в ближайшее время» Алексей Песков Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Этот монолог составлен из ответов известнейшего военного аналитика Дугласа Макгрегора — полковника в отставке, ветерана боевых действий и бывшего старшего советника министра обороны США, прозвучавших в интервью у профессора Гленна Дизена на видеоканале последнего.
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