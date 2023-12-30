Концерт "Ленинграда" откроет музыкальный марафон РЕН ТВ 31 декабря

ТАСС/Петр Ковалев Настроиться на новогоднее настроение россиянам помогут легенды русского рока. РЕН ТВ в последний день этого года подарит зрителям настоящий музыкальный марафон, в котором соберет лучшие выступления за все сезоны программы "Соль".
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