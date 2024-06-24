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Татар улы Наил Шаһиев истәлегенә: «Тәүбә» мәчете макетларын ул картоннан өйдә ясады»

Татар улы Наил Шаһиев истәлегенә: «Тәүбә» мәчете макетларын ул картоннан өйдә ясады»

Наил Фазыл улы Шаһиев (1952-2022) Чаллының күренекле архитекторларның берсе иде. Ул җитәкләгән «Энергогражданпроект» оешмасының проектлары буенча шәһәрдә 2 миллион квадрат метрдан артык торак йорт төзелде.

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