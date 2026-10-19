Срочно: перестановки в правительстве России. Новые лица в кабмине. Что это значит?В российском правительстве начались масштабные кадровые изменения.
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Да ничего не значит ... Как там было? "А вы, козлы, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь"(с) силуашка вкупе с наебулиной обосрался где только мог ... И "устраивает" он только ворье, действующее при его прямой помощи, либо попустительству ... Ввиду общей тупости. Недостаток гнид в стране? Раз тусуют одну и ту же колоду?