Эксперты рассказали, куда россияне стали чаще ездить в бархатный сезон

Спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос на 59%. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс Путешествий», проанализировав спрос на бронирование отелей и апартаментов в сентябре-октябре 2023 и 2024 годов.
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