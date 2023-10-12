МИД Финляндии начал разбирательство из-за пранка Вована и Лексуса с главой ведомства Валтонен

Российские пранкеры ранее позвонили финскому министру от имени одного из африканских политиковРоссийские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) дозвонились главе МИД Финляндии Элине Валтонен.
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