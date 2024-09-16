Расчеты РСЗО «Град» уничтожили технику и склады ВСУ в курском приграничье

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» одной из мотострелковых бригад группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области уничтожили позиции с живой силой, боевую технику и складские помещения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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