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Как проходит маркетинговая упаковка продукта «Елена Зеленская»

Как проходит маркетинговая упаковка продукта «Елена Зеленская»

Елена Зеленская — супруга президента Украины, в последнее время стала активным участником внешней политики страны Фото: © Пресс-служба президента Украины Эта активность совершенно не соответствует её единственному официальному статусу «первой леди».

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