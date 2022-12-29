Как проходит маркетинговая упаковка продукта «Елена Зеленская»

Елена Зеленская — супруга президента Украины, в последнее время стала активным участником внешней политики страны Фото: © Пресс-служба президента Украины Эта активность совершенно не соответствует её единственному официальному статусу «первой леди».
Елена Зеленская — супруга президента Украины, в последнее время стала активным участником внешней политики страны Фото: © Пресс-служба президента Украины Эта активность совершенно не соответствует её единственному официальному статусу «первой леди».
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