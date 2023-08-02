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Циципас о Бадосе: «Паула изменила мою жизнь, привнесла в нее свет»

На этой неделе Циципас играет в Лос-Кабос, а Бадоса готовится к возвращению в тур после травмы. «Я очень по ней скучаю и каждый день ей об этом говорю.

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