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РЕН ТВ собирает средства на спасение жизни маленького Миши

РЕН ТВ собирает средства на спасение жизни маленького Миши

РЕН ТВ Миша из Краснодарского края прямо сейчас в одиночку противостоит смертельно опасной болезни. Мальчику всего 3 года, но его детство уже проходит в больничных стенах, вырваться из которых можно только с помощью дорогого препарата, достать который под силу только нам с вами.

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