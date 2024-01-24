РЕН ТВ собирает средства на спасение жизни маленького Миши

РЕН ТВ Миша из Краснодарского края прямо сейчас в одиночку противостоит смертельно опасной болезни. Мальчику всего 3 года, но его детство уже проходит в больничных стенах, вырваться из которых можно только с помощью дорогого препарата, достать который под силу только нам с вами.