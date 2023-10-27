Жителям двух улиц Тамбова отключат электричество на 5 дней

Жителям двух улиц областного центра придется провести без электричества несколько дней. По сообщению АО "ОРЭС-Тамбов", временно прекратят электроснабжение домов по двум улицам на 5 дней - с 27 октября по 2 ноября.
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