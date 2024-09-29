ТАСС: новые фигуранты могут появиться в деле экс-замминистра обороны Булгакова

Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся материалы.
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