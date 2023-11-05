Ахмед Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на «важную должность»

РИАМО — 5 ноя. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев направил поздравление сыну Рамзана Кадырова с назначением на «важную должность» в службе безопасности республики.
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