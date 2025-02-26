🇺🇦ВСУшник рассказывает, что после ранения он обратился в военкомат, чтобы ему восстановили документы, которые он потерял в Донецкой области, однако уже полгода никто ничего ему не сделал.
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🇺🇦ВСУшник рассказывает, что после ранения он обратился в военкомат, чтобы ему восстановили документы, которые он потерял в Донецкой области, однако уже полгода никто ничего ему не сделал.
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