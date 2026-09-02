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Русская весна

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Армия России продолжает удары по логистике, портам и энергетике Украины

Армия России продолжает удары по логистике, портам и энергетике Украины

Армия России продолжает удары по логистике, портам и энергетике Украины В Киевской области поражён логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп», где хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

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