Армия России продолжает удары по логистике, портам и энергетике Украины В Киевской области поражён логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп», где хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, включая комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.
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