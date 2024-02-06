Моди заявил, что Индия с ростом ВВП 7,5% стала самой быстрорастущей экономикой мира

Как заявил в ходе выступления на Международной энергетической неделе (India Energy Week) в Гоа премьер Индии Нарендра Моди, экономика страны показывает рост ВВП 7,5% и стала самой быстрорастущей экономикой на планете.
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