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Венгры научили болгар «законно» обходить антироссийские санкции

Венгры научили болгар «законно» обходить антироссийские санкции

Правительство Венгрии угомонило впавших в истерику коллег из Болгарии. На прошлой неделе болгарское правительство вдруг заявило,  что София может прекратить транзит российского газа по трубопроводу «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока».

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