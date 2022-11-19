Лайма Вайкуле заявила, что не поедет на Украину

Певица Лайма Вайкуле выразила свое отношение к Украине. 68-летняя звезда советской эстрады Лайма Вайкуле заняла сторону Украины и на нескольких своих концертах подряд выходила с сине-желтым флагом, привлекая всяческое внимание к этой стране.