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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Лайма Вайкуле заявила, что не поедет на Украину

Певица Лайма Вайкуле выразила свое отношение к Украине. 68-летняя звезда советской эстрады Лайма Вайкуле заняла сторону Украины и на нескольких своих концертах подряд выходила с сине-желтым флагом, привлекая всяческое внимание к этой стране.

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