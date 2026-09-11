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Царьград

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Пожар на складе Ozon в Саратове начался после атаки ВСУ: важное для продавцов и покупателей

Пожар на складе Ozon в Саратове начался после атаки ВСУ: важное для продавцов и покупателей

В Саратове после атаки ВСУ начался сильный пожар на складе Ozon. Что нужно знать продавцам и покупателямВ ночь на 11 сентября дроны ВСУ атаковали Саратов.

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