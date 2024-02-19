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Пятый канал

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Война, разграбление и безумие: почему во Франции требуют отставки фон дер Ляйен

Война, разграбление и безумие: почему во Франции требуют отставки фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссиии Урсула фон дер Ляйен намерена втянуть Европу в глобальную войну с Россией. Ее антироссийские заявления на Мюнхенской конференции по безопасности призваны оправдать вступление в этот конфликт.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вау, до гейропейсов начинает доходить, что их грубо поимели и пора отправить Урсучку в место по её основному образованию, пока не поздно.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
У Урсулы профессиональная деградация...
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11 час.

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