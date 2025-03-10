Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra: пора бы и ускориться Продолжаем ...

Новая статья: Обзор смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra: пора бы и ускоритьсяПродолжаем нашу прогулку по зимним флагманским смартфонам: следом за топовыми HUAWEI, HONOR и OPPO мы поговорим о главной новинке Samsung – Galaxy S25 Ultra.
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