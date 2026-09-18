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Царьград

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People: Милли Бобби Браун усыновила второго ребёнка

People: Милли Бобби Браун усыновила второго ребёнка

Милли Бобби Браун и её супруг Джейк Бонджови снова стали родителями, усыновив второго ребёнка. 7 сентября актриса поделилась видео с семьёй, где их запечатлели с детьми и альпаками.

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