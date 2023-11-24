Кадры обысков у Гольдмана, подозреваемого в мошенничестве на миллиард рублей

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по месту жительства и работы бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, подозреваемого в мошенничестве.
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