Русские готовят танковые прорывы фронта. Что не так с нашей броней?

Российские войска могут повторить танковый прорыв образца февраля—марта 2022 года. Об этом предупреждают украинские военные аналитики, и в этом предупреждении нет паники — только констатация факта, который на Украине предпочитают не замечать.
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