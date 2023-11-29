Автомобилистов не будут штрафовать за отсутствие зимней резины

Сотрудники полиции не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины, водители должны самостоятельно принять меры для безопасной езды, заявил 29 ноября глава ГИБДД России Михаил Черников в видеокомментарии, опубликованном в соцсетях официального представителя МВД России Ирины Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии