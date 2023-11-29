Автомобилистов не будут штрафовать за отсутствие зимней резины

Сотрудники полиции не будут штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины, водители должны самостоятельно принять меры для безопасной езды, заявил 29 ноября глава ГИБДД России Михаил Черников в видеокомментарии, опубликованном в соцсетях официального представителя МВД России Ирины Волк.