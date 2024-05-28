Белый дом выступил против желания Зеленского* бить западным оружием вглубь российской территории

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 28 мая, заявил, что США знают о желании Владимира Зеленского* бить западным оружием по территории России, но такие удары не поддерживают по-прежнему, – сообщают СМИ.