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Белый дом выступил против желания Зеленского* бить западным оружием вглубь российской территории

Белый дом выступил против желания Зеленского* бить западным оружием вглубь российской территории

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 28 мая, заявил, что США знают о желании Владимира Зеленского* бить западным оружием по территории России, но такие удары не поддерживают по-прежнему, – сообщают СМИ.

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