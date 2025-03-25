Для каких покупок установят период охлаждения? Кому повысят пенсии? Что за сервис появится на сайте "Госуслуги"?

РОСТ ПЕНСИЙС 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Повышение составит почти 15%. Эту выплату получают люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.
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