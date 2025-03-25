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Настроение ТВ

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Для каких покупок установят период охлаждения? Кому повысят пенсии? Что за сервис появится на сайте "Госуслуги"?

Для каких покупок установят период охлаждения? Кому повысят пенсии? Что за сервис появится на сайте "Госуслуги"?

РОСТ ПЕНСИЙС 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Повышение составит почти 15%. Эту выплату получают люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

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