Для каких покупок установят период охлаждения? Кому повысят пенсии? Что за сервис появится на сайте "Госуслуги"?

РОСТ ПЕНСИЙС 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Повышение составит почти 15%. Эту выплату получают люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.