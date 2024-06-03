Брэд Питт крайне подавлен из-за новостей от Шайло: «Ему очень больно»

Звездный отец осознает, что расстояние между ним и его детьми огромно GLOBALLOOKPRESS.COM/STEPHEN LOCK/ KEYSTONE PRESS AGENCY Сообщается, что Брэд Питт крайне расстроен тем, что его первая биологическая дочь от Анджелины Джоли Шайло отказалась от его фамилии.