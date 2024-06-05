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Сквозь туман

Сквозь туман

Сегодня поговорим о скоплении воды в воздухе, которое образовано мельчайшими частичками воды. Пробираемся сквозь туманы! При температуре воздуха выше −10 °C — капельки воды, от −10 до −15 °C — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже −15 °C — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей.

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