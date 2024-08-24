С 1 сентября туроператоры должны подключиться к системе «Электронная путёвка»

С 1 сентября 2024 туроператоры по внутреннему и въездному туризму должны подключиться к системе «Электронная путёвка» (далее – ГИС «Электронная путевка»), включая данные о туристах, заключённых договорах и условиях договора.
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