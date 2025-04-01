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Эксперты бьют тревогу: крупнейшие мосты США могут оказаться под угрозой из-за судоходства

Эксперты бьют тревогу: крупнейшие мосты США могут оказаться под угрозой из-за судоходства

Эксперты бьют тревогу: крупнейшие мосты США могут оказаться под угрозой из-за судоходства Сергеева ТатьянаПосле обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в марте 2024 года специалисты Университета Джонса Хопкинса провели масштабное исследование, выявив серьезную угрозу устойчивости мостов США при столкновениях с морскими судами.

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