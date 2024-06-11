Сверхпопулярный Nokia 3210 (2024) 4G с FM-радио, мобильными платежами, «Змейкой» и YouTube Shorts вышел за пределами Китая

https://www.ixbt.com/news/2024/06/11/nokia-3210-2024-4g-fm-y. Телефон Nokia 3210 (2024), перезагрузка классической модели 25-летней давности, с современными обновлениями, был выпущен в Китае в мае этого года, где он сразу стал хитом, а теперь новинка вышла за пределами Поднебесной.