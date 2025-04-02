Умер на час и воскрес: Дмитрий вернулся с того света и рассказал, как его спас святой Пантелеймон Ольга БезродняяДмитрий из Челябинска, герой удивительной истории, столкнулся со смертью и вернулся с уникальным опытом, который изменил его жизнь навсегда.
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