Умер на час и воскрес: Дмитрий вернулся с того света и рассказал, как его спас святой Пантелеймон Ольга БезродняяДмитрий из Челябинска, герой удивительной истории, столкнулся со смертью и вернулся с уникальным опытом, который изменил его жизнь навсегда.