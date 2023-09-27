Лидер оппозиции Канады: репутация страны подорвана из-за скандала с нацистом

Лидер парламентской оппозиции Канады Пьер Пуальевр заявил, что репутация государства пошатнулась из-за приглашения украинского националиста Ярослава Хунки в парламент, он выразил недовольство тем, что премьер-министр страны Джастин Трюдо два дня не давал комментариев по поводу произошедшего.