Лидер оппозиции Канады: репутация страны подорвана из-за скандала с нацистом

Лидер парламентской оппозиции Канады Пьер Пуальевр заявил, что репутация государства пошатнулась из-за приглашения украинского националиста Ярослава Хунки в парламент, он выразил недовольство тем, что премьер-министр страны Джастин Трюдо два дня не давал комментариев по поводу произошедшего.
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