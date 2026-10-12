Более 25 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Вечером 11 октября из-за ограничений в аэропортах московского региона более 25 рейсов ушло на запасные аэродромы, в том числе шесть самолетов, направлявшихся в Домодедово из Новосибирска и других городов.
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