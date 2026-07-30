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Царьград

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Популярная опция китайских автомобилей попадет под запрет

Популярная опция китайских автомобилей попадет под запрет

Новые требования Минпрома могут оставить популярные автомобили без сертификации.С наступлением последнего месяца лета китайские компании автомобильной отрасли ожидают встретить ужесточение нормативных требований.

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