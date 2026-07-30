Популярная опция китайских автомобилей попадет под запрет

Новые требования Минпрома могут оставить популярные автомобили без сертификации.С наступлением последнего месяца лета китайские компании автомобильной отрасли ожидают встретить ужесточение нормативных требований.
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